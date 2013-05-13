Следователи проверят информацию об избиении Витасом полицейских

Витас Фото: ИТАР-ТАСС

Полиция Москвы намерена направить материалы проверки в отношении певца Витаса (Виталий Грачев) в Следственный комитет столицы. Об этом M24.ru сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

"Решается вопрос о направлении материалов в СКР в отношении Грачева по факту оскорбления и нанесения побоев сотруднику московской полиции", - отметил собеседник. Он подчеркнул, что СКР проведет свою проверку и примет процессуальное решение.

Напомним, 10 мая на площади перед ВВЦ 32-летний Виталий Грачев на своем внедорожнике сбил девушку, которая ехала на велосипеде. По словам очевидцев, он сначала заперся в автомобиле, затем вышел из машины и начал размахивать пистолетом.

Позже представители правоохранительных органов доставили певца в отделение полиции. В отношении него составлен протокол об административном правонарушении. Певцу грозит лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет.

Кроме того, криминалисты изучают водительские права Витаса, на которых нет личной подписи и даты окончания срока действия документа. Известно, что артист уже извинился перед пострадавшей.