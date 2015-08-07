Форма поиска по сайту

07 августа 2015, 14:23

Происшествия

СК проводит проверку по сообщению о пытках полицейскими на вокзале

Фото: ТАСС/Сергей Узаков

Транспортное управление СК проводит проверку по сообщениям о неправомерных действиях полиции в отношении задержанного на Курском вокзале, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее некоторые СМИ сообщали, что сотрудники управления МВД на транспорте задержали пассажира, доставили его в участок, пытали и избили. По данным СК, мужчину привлекли к ответственности за появление в общественном месте в состоянии опьянения.

СК проводит комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося. Уже установлен круг сотрудников полиции, несших службу и доставлявших нарушителя в отдел полиции, их опрашивают.

Также изъяты записи с камер наблюдения Курского вокзала и помещения полиции, запрошены документы об оказании мужчине медицинской помощи. По итогам проверки будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

Самый известный случай, связанный с пытками, произошел в 2012 году в казанском отделе полиции. Дело было возбуждено в марте 2012 года после смерти задержанного по подозрению в краже мобильного телефона Сергея Назарова. Оперативники потребовали от него написать чистосердечное признание, а когда тот отказался, начали пытать Назарова с помощью бутылки от шампанского.

В конечном итоге потерпевший скончался от кровопотери из-за разрыва прямой кишки. После этого правоохранители начали расследование происходящего в "Дальнем" и выяснилось, что пытки в этом отделе полиции были в порядке вещей. Всего было выявлено 14 таких случаев. В некоторых из них задержанных также пытали бутылками из-под шампанского.

В марте этого года Мытищинский суд отправил под домашний арест до 25 мая двух полицейских, подозреваемых в пытках женщины электрошокером во время допроса. По версии следствия, 21 января двое полицейских пригласили в отдел полиции местную жительницу, подозреваемую в краже. Понимая, что она отрицает свою причастность к совершенной краже, сотрудники полиции для устрашения надели ей на голову пакет.

Не добившись признательных показаний и продолжая запугивать потерпевшую, один из злоумышленников применил электрошокер. По данным проведенной судебной экспертизы, женщина получила не менее 35 электрических разрядов.

побои следствие задержания проверки

