В клубе Superbeach в Строгино пройдет вечеринка

В субботу, 15 июня, в пляжном клубе Superbeach в Строгино состоится вечеринка по случаю начала летнего сезона.

К услугам посетителей пляжа - бассейн под открытым небом, специальная зона для загара, бары, кафе и ресторан. На территории клуба располагаются спортивные площадки для игры в футбол, пляжный волейбол, а также площадка для фитнес-зарядок и танцевальных уроков.

На берегу расположена лодочная станция, есть аренда катеров, работает вейк- и серф-школа.

В день официального открытия гостей ждет атмосфера пляжной вечеринки. Дневная часть программы включает в себя спортивные игры, также пройдут мастер-классы по паркуру и трекингу.

Для любителей водных видов спорта весь день будут работать школы вейкбординга и виндсерфинга, а ценители особо сильных впечатлений смогут попробовать себя во флайборде.

В 18.00 начнется вторая часть программы. Посетители смогут послушать музыку известных диджеев. Кроме того, пройдет танцевальное шоу и показ женских пляжных коллекций наступающего лета.