В "Олимпийском" пройдет Открытый чемпионат России по плаванию

Фото: ИТАР-ТАСС

С 16 по 20 июня в спорткомплексе "Олимпийский" пройдет Открытый чемпионат России по плаванию.

Участие в мероприятии примут около 400 российских спортсменов из 45 регионов России, пловцы Украины, Молдавии, Узбекистана и Киргизии.

В течение 5 дней будут разыграны 40 комплектов наград, а по итогам турнира будут определены 10 лучших спортсменов, показавших наивысшие результаты по таблице очков FINA. Командный зачет будет определен по количеству медалей, завоеванных спортсменами в индивидуальных видах программы и эстафетах.

Перед вечерней частью первого дня чемпионата состоится эстафета любителей плавания, в которой примут участие представители общественных организаций, министерств и ведомств.

Организаторами соревнований выступают Министерство спорта, правительство Москвы, департамент физической культуры и спорта Москвы, Всероссийская федерация плавания.