Российская сборная по плаванию установила мировой рекорд

Фото: ИТАР-ТАСС

Первая команда России одержала победу в смешанной эстафете 4х50 метров комплексным стилем на этапе Кубка мира по плаванию в Москве с новым мировым рекордом.

Сергей Маков, Андрей Гречин, Дарья Цветкова и Екатерина Боровикова показали время 1 минута 41,70 секунды. Как сообщает Р-Спорт, предыдущий мировой рекорд принадлежал американцам - 1 минута 49,87 секунды. Он был установлен 26 сентября 2013 года в Индиане.

Второе место с отставание в 1,46 секунды заняла вторая команда России, в составе которой выступили Виталий Борисов, Олег Утехин, Ольга Ключникова и Виктория Андреева. Третьей стала первая сборная Японии.

Отметим, что Московский этап Кубок мира по плаванию проводится в бассейне СК "Олимпийский" 12 и 13 октября.