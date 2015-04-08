В Раменском состоится церемония закрытия паралимпийского чемпионата по плаванию

Фото: ТАСС

9 апреля в спорткомплексе "Сатурн" в Раменском состоится торжественная церемония закрытия чемпионата России по плаванию среди людей с ограниченными возможностями. В соревнованиях принимают участие люди с поражением опорно-двигательной системы.

В состязаниях принимают участие более 250 спортсменов из 40 субъектов России. В чемпионате соревнуются и призеры Паралимпийских игр - Олеся Владыкина, Константин Лисенков, Денис Тарасов и Искандер Мустафаев.

В церемонии закрытия примут участие заслуженный тренер России Павел Рожков и пятикратный паралимпийский чемпион по плаванию Андрей Строкин.

В ходе церемонии будут награждены победители и призеры чемпионата.

Стоит отметить, что результаты Открытого чемпионата России идут в зачет международного рейтинга.