Новые функции появились в онлайн-калькуляторе ЖКУ

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Онлайн-калькулятор ЖКУ расширил свои функции. Теперь он стал доступен для собственников частных столичных домов, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Сервис заработал на сайте департамента экономической политики и развития Москвы в конце 2016 года. Благодаря калькулятору жители могут быстро подсчитать свои расходы на ЖКУ и узнать, как их сократить. Кроме того, пользователям предоставляют подробности о едином платежном документе и перечень всех жилищных и коммунальных услуг.

За первый месяц работы онлайн-калькулятора им воспользовались около 25 тысяч человек.