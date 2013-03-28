Ретрофутуристическое шоу пройдет в Планетарии в День космонавтики

Фото: ИТАР-ТАСС

В День космонавтики, 12 апреля, в Большом Звездном зале Московского планетария пройдет ретрофутуристическое шоу со специальной полнокупольной видеопрограммой с участием группы AERONAUTICA*.

В основу концепции шоу положен уникальный советский фантастический фильм "Космический рейс" 1935 года, в котором авторы еще только мечтали о первых полетах человека на Луну.

В ходе работы была не только написана музыка, озвучившая фильм, но и сюжетная линия картины претерпела изменения: к лунным пейзажам добавились города и заводы, абстрактная видеографика, модели людей в 3D-формате и еще многое из того, чем богат сегодня мир передовых технологий.

Работа над проектом велась около двух лет и была реализована исключительно собственными силами авторов группы AERONAUTICA и Ильи Лагутенко.

Благодаря техническим возможностям Московского планетария зрители вместе с музыкантами станут участниками шоу и окажутся непосредственно внутри видеопрограммы, показанной на самом большом в Европе куполе-экране в режиме живого моделирования.

*LIVE-шоу от AERONAUTICA с виртуальным присутствием маэстро Ильи Лагутенко