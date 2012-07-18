Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

18 июля 2012, 13:29

В московском планетарии можно увидеть Землю с высоты 850 км

планетарий астрономия

Фото: Официальный сайт Московского планетария

Радиотелескоп, с помощью которого можно увидеть Землю из космоса с высоты более 850 километров, заработал в московском планетарии, информирует пресс-служба организации.

«С помощью радиотелескопа, вступившего в действие, посетители астрономической площадки Планетария смогут увидеть территорию Европы в радиусе 3000 км, с высоты более 850 км в режиме реального времени, то есть в момент наблюдения», - говорится в сообщении.

Из материала следует, что радиотелескоп собирает и усиливает радиоволны. Подобным способом можно изучать не только небесные тела, но и наблюдать за поверхностью Земли.

«В приемный комплекс нашего радиотелескопа входит специальное оборудование, предназначенное для визуализации полученной со спутника информации. Радиотелескоп может принимать сигнал с американских спутников семейства NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration), с российского спутника «Метеор-М»-1 и других низкоорбитальных метеоспутников», - уточняется в пресс-релизе.

Напомним, Московский планетарий заново открылся в июне 2011 года, там заработали Большой и Малый звездные залы, Лунариум, музей Урании. Особая роль в работе планетария отводится детским образовательным программам.

Ссылки по теме

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать