В московском планетарии можно увидеть Землю с высоты 850 км

Фото: Официальный сайт Московского планетария

Радиотелескоп, с помощью которого можно увидеть Землю из космоса с высоты более 850 километров, заработал в московском планетарии, информирует пресс-служба организации.

«С помощью радиотелескопа, вступившего в действие, посетители астрономической площадки Планетария смогут увидеть территорию Европы в радиусе 3000 км, с высоты более 850 км в режиме реального времени, то есть в момент наблюдения», - говорится в сообщении.

Из материала следует, что радиотелескоп собирает и усиливает радиоволны. Подобным способом можно изучать не только небесные тела, но и наблюдать за поверхностью Земли.

«В приемный комплекс нашего радиотелескопа входит специальное оборудование, предназначенное для визуализации полученной со спутника информации. Радиотелескоп может принимать сигнал с американских спутников семейства NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration), с российского спутника «Метеор-М»-1 и других низкоорбитальных метеоспутников», - уточняется в пресс-релизе.

Напомним, Московский планетарий заново открылся в июне 2011 года, там заработали Большой и Малый звездные залы, Лунариум, музей Урании. Особая роль в работе планетария отводится детским образовательным программам.