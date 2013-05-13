Забить гол силой мысли можно на турнире "Игры разума" в планетарии

Фото: planetarium-moscow.ru

В Московском планетарии 15 мая в рамках проекта "Небосклон" пройдет турнир по майндболу "Игры разума".

Mindball - это игра, основанная на демонстрации силы волн, излучаемых мозгом. На участников одеваются датчики, которые реагируют на активность этих волн и позволяют передвигать предметы на поле.

Игрокам необходимо максимально расслабиться, сконцентрироваться и забить гол в ворота противника.

"Можно ли управлять Вселенной силой мысли? Что сильнее: мысль или материя? А, может быть, их нельзя разделить, они составляют единое целое и органично дополняют друг друга? В течение игры Вы сможете получить ответы на эти и многие другие вопросы", - обещают организаторы.

Начало турнира - в 18.00, финал - в 20.30.