"Вечерка": Разностилевые плакаты украсят улицы Москвы к праздникам

В пятницу столицу начнут украшать плакатами "Мир! Труд! Май!", выполненными в стилистике плакатов "День Победы". В оформлении будут использованы четыре различных стиля, рассчитанных на разные возрастные категории населения.

Основной акцент сделан на связь времен и поколений. В первом стилевом решении будет отражена тема надписей на стенах рейхстага советскими солдатами-победителями. Второй вариант основан на документальных фотографиях Победы в Великой Отечественной войне. Третий — отразит тему мира, детства и праздника. А четвертый — тему героев войны в современном дизайне.

Как пишет газета "Вечерняя Москва", праздничную иллюминацию включат 30 апреля. А ко 2 мая наряду с первомайскими плакатами будут размещены плакаты "С днем Победы", к празднику начнут оформлять дома, вокзалы и аэропорты.

Кроме того, в праздники в городе запанированы различные интерактивные акции. Так, например, горожане смогут петь караоке песни времен войны. Впервые будет проведена акция "Спасибо за жизнь!" — на площади перед Большим театром установят искусственные цветущие яблони со светодиодной подсветкой, а вдоль аллей — конструкции с отсканированными фотографиями из личных архивов москвичей.

Как сообщалось ранее, к майским праздникам в историческом центре столицы в 19 городских скверах появятся липы, клены, дубы и каштаны.

К праздникам готовятся и столичные магазины. Им предстоит завершить уборку и вычистить витрины и фасады до начала мая.

