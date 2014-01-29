Соседская переписка: 181 год назад в России заработала городская почта

Фото: ИТАР-ТАСС

Ровно 181 год назад, 29 января 1833 года, в России заработала первая городская почтовая сеть. О том, как доставляли корреспонденцию и посылки в нашей стране, - читайте в материале M24.ru.

Городская почта

К началу XIX века почту в России пересылали во всех направлениях, по которым существовали почтовые тракты, но люди, проживающие в одном и том же городе, не могли обмениваться письмами через почту и должны были изыскивать другие способы для их пересылки.

Для разноски деловых пакетов и писем в различных организациях содержались огромные штаты курьеров. Особые неудобства испытывали жители окраин города, пригородов и дачных мест.

В октябре 1830 года Государственный совет утвердил "Положение о заведении городской почты в Санкт-Петербурге". Город был разделен на 17 округов с пунктами для приема корреспонденции. Ими служили, в основном, мелочные лавки, в которых были установлены специальные почтовые ящики для городской почты. Сначала было открыто 45 приемных пунктов, а к маю 1834 года их количество возросло до 108.

Ежедневно в каждом округе два письмоносца (названные так в отличие от почтальонов, разносивших иногороднюю корреспонденцию) поочередно, три раза в день, обходили лавочки, вскрывали ящики и забирали письма. Письма доставлялись в специально созданное на почтамте отделение городской почты, где сортировались по округам и затем разносились по адресам.

После того, как в 1838 году от Санкт-Петербурга до Царского Села была проложена первая в России железная дорога протяженностью 26 километров, почтовые услуги были распространены на окрестные поселения и стали включать доставку газет.

Доставка письма в пределах города стоила пять копеек, еще копейку нужно было заплатить за конверт. В 1845 году появились предварительно оплаченные штемпельные конверты. На первом конверте, выпущенном Санкт-Петербургской городской почтой, в углу был проставлен штемпель, а в центре – государственный герб и перекрещенные почтовые рожки синего цвета. По окружности штемпеля шла надпись: “С.П.Б. Городская почта за письмо 5 к.с. за конверт 1 к.с.”.

Фото: ИТАР-ТАСС

Весь доход от городской почты распределялся следующим образом: с каждого рубля 10 копеек шло владельцу лавки, где стояли почтовые ящики, 20 копеек – письмоносцам и 20 копеек чиновникам почтамта. Остальные средства поступали в доход казны. Уже за первый год существования чистый доход от Санкт-Петербургской городской почты составил 1251 рубль 51 копейку.

Междугородная и международная почта

История российской почты насчитывает ни один век. Еще в XIII веке на территории нашей страны были учреждены почтовые станции - ямы (от тюркского слова "jamčy" - почтовый гонец) для быстрой связи между городами. Расстояние между станциями составляло 40-100 верст. Гонец с важным посланием мог сменить здесь коней и двигаться дальше.

При Иване III устройство "ямской гоньбы" - почтовой службы - находилось под личным контролем московского князя, который подписывал подорожные грамоты на право пользоваться средствами сообщения. В подорожных были указаны направление, количество подвод, лошадей и прокорм.

В XVI веке царские грамоты, приказы, а иногда и частные письма развозили из одного пункта в другой гонцы - нарочные. Им поручалась доставка обыкновенно одной грамоты или одного письма. Ямщики развозили как грамоты, так и кладь и людей. При этом для надзора над ямщиками и доставки государственных бумаг в 1516 году был учрежден Ямской приказ - прообраз министерства связи.

В те времена почта при благоприятных условиях шла от Москвы до шведской границы в течение трех недель, но в весеннюю распутицу на это уходило гораздо больше времени.

В мае 1665 года между приказом Тайных дел (органом, который занимался вопросами, интересовавшими царя Алексея Михайловича лично) и голландцем Яном ван Сведеном был заключен договор об организации почты. Ван Сведен обязался привозить в Тайный приказ европейские газеты, на основе которых для царя и Боярской Думы готовили обзоры прессы - куранты. Первая почтовая линия связала Москву с Ригой.

Отличие почты от ямской гоньбы заключалось в том, что последняя могла быстро доставить одну важную депешу по конкретному адресу. Европейская же почта ходила медленнее, но регулярней, к ее отправке можно было собрать большое количество писем и отправить каждое из них в строго определенное время в любую точку вдоль почтовой линии.

Московский почтамт в конце XIX века. Фото: ИТАР-ТАСС

Во времена Петра I происходило дальнейшее развитие почтовой связи. В 1693 году появилась почтовая ветка на Архангельск, а в 1698-1689 годах была налажена почтовая связь между Москвой и сибирскими городами. С 1716 года стала работать почтовая линия Москва - Санкт-Петербург. Были учреждены первые почтамты в Москве - в 1711 году, Риге - в 1712 году, Петербурге - в 1714.

В 1721 году Петр I ввел должность генерал-пост-директора (генерал-почтмейстера), которому он подчинил почту и ямскую службу, но только в 1782 году "европейская" и ямская почты были окончательно слиты в единую организацию. В результате этой реформы почтовые учреждения обрели четкую иерархическую структуру. Высшими органами были почтамты, им были подчинены губернские почтмейстеры, а губернским почтмейстерам - уездные. Низшей ступенью местного почтового управления стали почтовые станции.

Начиная с первой четверти XVIII века новые почтовые ветки стали учреждаться все чаще. По указу 1740 года почтовые конторы появились во всех главных городах российских провинций и уездов. В 1781 году, кроме писем и посылок, по почте начали пересылать деньги и была введена доставка корреспонденции почтальонами.

В XIX веке происходил быстрый рост числа почтовых учреждений. Если к началу столетия в России насчитывалось около 460 почтовых учреждений с 5 тысячами служащих, то по состоянию на 1896 год в почтово-телеграфном ведомстве числилось свыше 33,8 тысячи человек.

В 1843 году был введен единый почтовый тариф на пересылку корреспонденции (кроме международной) независимо от расстояния, что позволило существенно упростить почтовую оплату и сбор корреспонденции.

В 1874 году Российская империя в числе первых государств подписала Всемирную почтовую конвенцию и стала членом Всемирного почтового союза.

Григорий Медведев