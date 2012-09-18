В Москве у здания Верховного суда задержали трех дебоширов

Фото: ИТАР-ТАСС

Во вторник, 18 сентября, столичные правоохранители задержали у здания Верховного суда, расположенного по улице Поварской, трех нарушителей общественного порядка. Они доставлены в отделение полиции.

Сейчас решается вопрос о привлечении дебоширов к административной ответственности, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Москве.

Предположительно, задержанные участвовали в пикете, организованном в поддержку активистки Таисии Осиповой, приговоренной к восьми годам лишения свободы за незаконный оборот наркотиков.



О готовящейся акции у здания Верховного суда ранее заявлял представитель партии "Другая Россия" Александр Аверин.