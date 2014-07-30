На западе столицы мотоциклист насмерть сбил пешехода

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На западе столицы мотоциклист сбил пешехода и велосипедистку, пешеход скончался на месте. Об этом "Интерфаксу" сообщили в пресс-службе столичного ГИБДД.

"Около 21.00 в районе дома 21 по улице 50 лет Октября мотоциклист сбил пешехода, который переходил улицу вне зоны действия пешеходного перехода", - рассказал представитель пресс-службы.

Уточняется, что после столкновения мотоциклист вылетел на тротуар, где сбил девушку-велосипедиста. В результате инцидента пешеход скончался на месте. Девушка госпитализирована с переломом ноги. Решается вопрос о госпитализации мотоциклиста.