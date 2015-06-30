Грузовик влетел в толпу пешеходов на Рязанском проспекте

Столичная полиция выясняет обстоятельства аварии на Рязанке

Московские полицейские выясняют обстоятельства аварии на Рязанском проспекте, в которой грузовик едва не сбил пешеходов, сообщает телеканал "Москва 24".

Несколько камер видеонаблюдения зафиксировали, как грузовой автомобиль занесло на мокрой дороге и он на высокой скорости едва не врезался в толпу пешеходов, переходивших проспект на зеленый свет светофора.

Инцидент произошел 28 июня. По данным СМИ, два человека получили травмы и были госпитализированы.

Утром 30 июня произошло еще одно ДТП с участием грузовика: на МКАД бензовоз врезался в грузовую машину. Водитель бензовоза умер на месте.

Из-за ДТП образовался затор длиной 12 километров, пробка растянулась от Сколковского шоссе до 41 километра кольцевой автодороги.