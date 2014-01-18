Автомобиль насмерть сбил пешехода на переходе в ЮВАО

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Автомобиль насмерть сбил пешехода на "зебре" на юго-востоке столицы. Водитель скрылся с места происшествия.

Инцидент произошел на Лермонтовском проспекте, около дома 19, сообщает телеканал "Москва 24".

По предварительной информации, автомобиль Mercedes сбил женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу. Пострадавшую отбросило на встречную полосу, она упала на капот машины, двигавшейся навстречу.

Пешеход скончался на месте от полученных травм. Водитель Mercedes скрылся с места аварии, его разыскивают полицейские.

На месте ДТП трудится следственно-оперативная группа, которой предстоит установить все причины и обстоятельства аварии.