Пьяный водитель иномарки сбил пешехода на юге Москвы

Нетрезвый водитель иномарки сбил пешехода в ЮАО

В субботу, 12 июля, на Медынской улице, около дома номер 4, автомобиль KIA сбил мужчину, который шел в попутном направлении. Иномарку вел нетрезвый водитель. По его словам, он не смог справиться с управлением, сообщает телеканал "Москва 24".

Машина пробила забор и вылетела на газон. Первую помощь пострадавшему оказали очевидцы. После чего прибыл спасательный вертолет, но он не смог приземлиться из-за плотной застройки района.

Мужчину доставили на "скорой" в седьмую городскую больницу. Водителя KIA пришлось пристегнуть наручниками к рулю. Сделать это было необходимо для того, чтобы мужчина не скрылся с места аварии. Как выяснилось, прав у автомобилиста не было.