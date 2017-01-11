Предполагаемый виновник смертельного ДТП на Бауманской заочно арестован

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Тверской райсуд заочно арестовал водителя, совершившего наезд на пешехода на Бауманской улице и скрывшегося с места ДТП, сообщает пресс-служба столичной полиции.

13 декабря прошлого года в районе дома № 57 по Бауманской улице водитель автомобиля Mercedes сбил пешехода, после чего скрылся с места происшествия. В результате аварии 27-летний мужчина скончался от полученных травм на месте происшествия.

По уголовному делу, проходят Карен Губасарян 1988 года рождения – владелец автомобиля, и Александр Ломов, 1989 года рождения – водитель, совершивший наезд. Оба объявлены в розыск, причем Ломов – в международный.