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09 января 2014, 19:28

Происшествия

На юге Москвы перебегавший дорогу ребенок попал под колеса автомобиля

Фото: ИТАР-ТАСС

Десятилетний мальчик попал под колеса автомобиля, перебегая дорогу в неположенном месте. Инцидент произошел на юге столицы.

Сообщение о наезде на пешехода на Дорожной улице поступило в полицию в 17.40. Прибывшие на место происшествия сотрудники ГИБДД установили, что Jaguar сбил ребенка, перебегавшего дорогу в неположенном месте, сообщает "Интерфакс".

Ребенка с различными травмами госпитализировали в одну из столичных больниц.

На месте происшествия работают сотрудники полиции. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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