Такси насмерть сбило женщину на юго-западе Москвы

На проспекте Вернадского таксист сбил женщину

Такси сбило женщину на пешеходном переходе на юго-западе столицы. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте до прибытия бригады медиков, сообщает телеканал "Москва 24".

Инцидент произошел напротив дома 9 по проспекту Вернадского. Женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу и угодила под колеса такси.

Из-за аварии на этом участке трассы в сторону области возникла серьезная пробка. По данным сервиса "Яндекс Пробки", в настоящий момент скорость движения машин не превышает 15 километров в час.

На месте работают сотрудники полиции, которым предстоит установить причины и обстоятельства аварии.