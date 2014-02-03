Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 февраля 2014, 10:14

Город

В Москве начинается рейд ГИБДД "Пешеходный переход"

Фото: ИТАР-ТАСС

Инспекторы ГИБДД начинают в Москве рейд "Пешеходный переход".

Как сообщает пресс-служба столичного главка полиции, основные задачи мероприятия - профилактика ДТП с участием пешеходов, пропаганда вежливости среди участников дорожного движения и повышение безопасности на дорогах.

При этом в МВД уточняют, что особое внимание будет уделяться переходу проезжей части в неположенном месте и на запрещающий сигнал светофора; нарушению правил проезда переходов и перекрестков; невыполнению требований уступить дорогу пешеходам; нарушению правил остановки и стоянки на тротуаре и нарушению правил остановки и стоянки в зоне перехода.

"Водителям необходимо быть внимательнее на дороге и пропускать пешеходов, особенно на "зебре", снижать скорость при приближении к пешеходному переходу и помнить, что в любой момент на нем может появиться человек", - отмечается в сообщении.

Сайты по теме


пешеходы переходы рейды

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика