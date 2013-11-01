Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 ноября 2013, 11:39

Город

Столичная ГИБДД расскажет пешеходам о правилах поведения на дороге

ГИБДД Москвы устраивает профилактический рейд "Пешеход"

Столичная ГИБДД устраивает профилактический рейд "Пешеход". С пешеходами будут беседовать на тему безопасности на дорогах и призывать к уважению других участников движения.

Особое внимание во время рейда уделят нарушениям, в частности, переходу проезжей части в неположенном месте, сообщает телеканал "Москва 24".

Отметим, что рейд "Пешеход" проводится в Москве уже не в первый раз. В минувшем июне прошла аналогичная операция.

Причиной проведения рейда стали участившиеся случаи наезда на пешеходов. По июньской статистике, пешеходы в три раза чаще нарушают правила перехода дороги, чем водители - не пропускают пешеходов и велосипедистов, имеющих преимущество.

Сотрудники столичного ГИБДД надеются, что благодаря таким профилактическим операциям, как "Пешеход", все участники дорожного движения смогут быть более внимательными и вежливыми.

пешеходы полицейские

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика