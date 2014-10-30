По московским меркам: пешком от площади Гагарина до площади Европы

Сетевое издание M24.ru и сервис 2ГИС объединились в рамках проекта "По московским меркам", чтобы регулярно делиться с вами самыми занятными цифрами и фактами о Москве. На каком городском рынке закупались стрельцы? Какие пруды сохранились со Смутных времен? Какая из городских больниц самая крупная? Об этом и многом другом читайте в наших материалах "По московским меркам".

Сегодня Москва становится все более дружелюбной для пешеходов. Самая протяженная прогулочная зона длиной шесть с половиной километров появилась в Москве в сентябре этого года.

Начинаясь от площади Гагарина, маршрут ведет через Ленинский проспект мимо Нескучного сада, включает Титовский проезд и далее следует по Андреевскому мосту. Прогулка продолжается через сквер вдоль 1-й Фрунзенской улицы, по Комсомольскому проспекту и переулку Хользунова.

Далее можно пройтись по Плющихе и 7-му Ростовскому переулку, выйти на мост Богдана Хмельницкого и завершить путешествие на площади Европы у Киевского вокзала. Если идти неспешным шагом можно уложиться в два часа.

Пешеходная зона от площади Гагарина до площади Европы

К открытию пешеходной зоны были благоустроены все входящие в нее улицы. Половина из них была полностью освобождена от движения машин, на других расширены тротуары. На маршруте проложили новое дорожное покрытие, отреставрировали фасады зданий и пешеходные переходы, установили фонари для уютных вечерних прогулок, обустроили спортивные площадки.

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Из пешеходных зон остального мира особого внимания за протяженность заслуживает улица Stroget в Копенгагене. Она растянулась почти на два километра и включает в себя четыре улицы, которые соединяют площадь Оперы и площадь Ратуши. Проезд автомобилей в этой зоне полностью запрещен, поэтому ее часто называют самой длинной в мире пешеходной улицей.

Жизнь здесь кипит 24 часа в сутки. Прогуливаясь по Stroget, можно заглянуть в кафе и сувенирные лавочки, побывать в Музее рекордов Гиннесса, полюбоваться на фонтан Аистов и Круглую башню.