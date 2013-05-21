"Красный Октябрь" станет пешеходной зоной с культурными объектами

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичные власти утвердили проект застройки территории бывшего завода "Красный Октябрь" на Берсеневской набережной. Он предполагает сохранение исторических зданий, а также минимальное дополнительное строительство.

По словам Сергея Собянина, на территории "Красного Октября", прежде всего, будет создана общественная пешеходная зона, где не будет много жилья, а будет много объектов культуры и досуга.

Как отметил председатель Москомархитектуры Андрей Антипов, на бывшей территории завода планируется развитие туристической и транспортной инфраструктуры, в том числе создание новых парковочных мест. Также в рамках проекта будет построена новая пешеходная эстакада, соединяющая пешеходные мосты от храма Христа Спасителя до Берсеневской набережной и от Болотной до Якиманской набережной.

Общая территория планировки составляет 15,4 гектаров, а объем существующей застройки — около 170 тысяч квадратных метров. Эти здания планируется реконструировать, кроме того, будет построено еще более 127 тысяч квадратных метров, сообщает пресс-служба правительства Москвы.

Реализация проекта должна завершиться в 2015 году. Он был рассмотрен на публичных слушаниях в августе 2012 года. При этом строительство будет проводиться за счет средств инвесторов.