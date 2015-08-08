Химкинский Арбат открыли после реконструкции

В подмосковных Химках появилась новая пешеходная зона. Как сообщается на сайте городского округа, после реконструкции открыт местный Арбат.

На аллее появился бьющий прямо из-под земли фонтан с подсветкой, деревянная площадка для концертов, развлекательных мероприятий и танцев. Ближе к Куркинскому шоссе обустроен "Вернисаж" – там расположены места для художников, где они смогут выставлять свои работы, проводить мастер-классы и продавать картины.

Для детей появились две игровые зоны: комплекс в виде огромного паровоза и площадка с искусственным ландшафтом – холмами с резиновым покрытием. Позже здесь появится канатная дорога.

Химкинский Арбат – неофициальный центр Новых Химок. Он расположен между Куркинским шоссе и Юбилейным проспектом. Такое название предложил бывший глава городской администрации.