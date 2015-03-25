Фото: ТАСС/Евгений Курсков

Подземный переход на станции метро "Авиамоторная" отремонтируют, сообщает пресс-служба департамента по конкурентной политике. Конкурс на выполнение работ объявлен столичными властями.

Подрядчик должен будет заменить гранитную облицовку стен и инженерные сети, отремонтировать ступени и лестничные сходы, а также восстановить железобетонные конструкции.

Все материалы должны быть современными и отвечать установленным санитарным нормам. На строительные работы дается пять месяцев с даты заключения контракта стоимостью 106,7 миллионов рублей. Аукцион состоится 20 апреля.

Как изменятся подземные переходы метро

Напомним, столичные власти запланировали в 2015 году провести капитальный ремонт в 86 подземных переходах Москвы. Лестничные сходы в них оборудуют теплыми ступенями. Под ступеньками проложат эклектические кабели, благодаря которым лестницы будут нагреваться автоматически при минусовой температуре. Подогрев позволит избежать обледенения ступенек, что уменьшит травматизм москвичей при сильных снегопадах.

"В каждом пешеходном переходе, где запланирован капитальный ремонт в этом году, лестничные сходы будут оснащаться кабелем подогрева ступенек, – рассказали M24.ru в пресс-службе ГБУ "Гормост". – Как только температура будет опускаться до 5–10 градусов мороза, кабели будут автоматически включаться и подогревать ступени. За счет этого снег на лестницах начнет таять и превращаться в воду, а вода от нагрева будет испаряться".

В "Гормосте" объяснили, что эта технология избавит подземные переходы от обледенения ступеней, а значит уменьшит травмоопасность переходов.

Всего в Москве более 400 подземных пешеходных переходов. Почти в половине из них уже есть подогрев лестничных спусков.