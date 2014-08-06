На Тверской появился "пешеползный" переход

Фото: @krolik_roger

В центре Москвы на Тверской улице появился первый в своем роде "пешеползный", сообщает читатель M24.ru.

О точных координатах необычного перехода, а также о его функциях не сообщается.

Отметим, что это уже не первая попытка альтернативного использования привычных дорожных знаков. Недавно июля около сотни дорожных знаков в Москве изменили свой вид: представители организации "Правда о еде" наклеили на них изображения толстяка и стикеры на тему "Осторожно, насыщенные жиры!". Организаторы акции таким способом решили привлечь внимание горожан к продуктам с потенциально опасными компонентами

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