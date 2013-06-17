На крыше Культурного центра "ЗИЛ" устроят танцевальный перформанс

Крыша КЦ "ЗИЛ". Фото: ИТАР-ТАСС

21 и 22 июня, в дни летнего солнцестояния, на крыше Культурного центра "ЗИЛ" пройдет перформанс "Со-стояние" режиссера и художника по костюмам Александра Маргонина и хореографа, перформера Евгении Андрияновой.

Перформанс объединит в себе архитектурный и астрономический мотивы. То есть зрители увидят танцовщиков, чьи силуэту будут сочетаться с формами и очертаниями здания.

Дни летнего солнцестояния выбраны для проведения перформанса не случайно: танцовщики используют их мощную энергию в своем выступлении.

Александр Маргорин – один из основателей столичной арт-группы "Слепые", c 1993 года работающий в жанрах сценического и уличного перформанса. Евгения Андрианова - перформер, хореограф и преподаватель. В 90-е годы она находилась у истоков современного российского танца и перформанса, участвуя в группах "Сайра Бланш" и "Плантация".



Начало мероприятия – в 20:00, вход свободный. Для участия необходима регистрация.