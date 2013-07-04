Перформанс на музыку Сергея Курехина представят в Еврейском музее

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В день памяти музыканта-авангардиста Сергея Курехина, 9 июля, в Еврейском музее и центре толерантности публике продемонстрируют танцевальный перформанс "Полинезия". Постановщиком выступила танцовщица Большого театра, хореограф Анна Коблова. Она же является исполнительницей одной из главных ролей.

За основу "Полинезии" взята вторая часть одноименного концертного альбома Курехина, сообщает РИА Новости.

Перформанс непродолжительный — всего 30 минут. Но за это время зритель успеет ощутить всю эмоциональную силу постановки. Интересно, что свобода действий артистов не ограничена декорациями. Танцоры выступают вне сцены. Местом для самовыражения послужит гаражное пространство, в котором находится музей.

Сергей Курехин — отечественный музыкант, композитор, аранжировщик и актер, создатель группы "Поп-механика". Ушел из жизни в 1996 году в возрасте 42 лет. В 2009-м учреждена премия имени Сергея Курехина в области современного искусства.