Ограничения в выходные: что перекроют и как объехать

Фото: ТАСС/URA.RU/Vladimir Zhabrikov

На этих выходных в Москве пройдет футбольный матч между столичным клубом ЦСКА и питерским "Зенитом". Также в эти дни в столице продолжится строительство дорог и реконструкция инженерных сетей. Обо всех перекрытиях на выходные, а также о том, как их объехать, – в материале портала Москва 24.

Футбольный матч

Фото: transport.mos.ru

11 ноября с 17 до 22 часов в районе стадиона "ВЭБ Арена" будет полностью перекрыто движение в проезде Березовой Рощи от Ходынского бульвара до 4-го Ходынского проезда и на 3-й Песчаной улице от улицы Куусинена до 2-й Песчаной улицы. Объехать перекрытые участки можно по улице Новопесчаной и Ленинградскому проспекту. На стадионе в этот день встретятся футболисты столичного ЦСКА и питерского "Зенита".

Строительство дорог и метро

Фото: transport.mos.ru

Вплоть до 31 декабря 2018 года перекрыта одна полоса на улице Стромынка в районе станции метро "Сокольники". Ограничения действуют круглосуточно: здесь ведется строительство северо-восточного участка Большой кольцевой линии метрополитена.

Фото: transport.mos.ru

В районе станции метро "Технопарк" строят пешеходный мост. В связи с этим нельзя проехать по одной полосе в каждом направлении на проспекте Андропова от дома №8, строение 2 до дома №10А. Дублер проспекта Андропова на этом же участке ограничен на одной полосе в сторону центра города. Ограничения действуют по 15 ноября.

Фото: transport.mos.ru

В связи со строительством Некрасовской линии метрополитена полностью перекрыли участок улицы Дворникова от дома №9А, строение 3 до дома №5 по проезду Энтузиастов. Также ограничили движение по одной полосе на проезде Энтузиастов в районе пересечения с улицей Дворникова. Ограничения действуют по 25 января 2019 года. Чтобы попасть на проезд Энтузиастов в объезд закрытого участка, нужно поехать по Боровой улице, затем свернуть на Семеновский проезд и дальше – по проспекту Буденного до шоссе Энтузиастов. С шоссе уже можно будет заехать на проезд Энтузиастов.

Фото: transport.mos.ru

До 29 декабря частичные ограничения будут действовать на развязке МКАД и улицы Генерала Дорохова. На внешней стороне кольцевой в районе пересечения с улицей Генерала Дорохова ограничат движение по трем полосам, но сделают временные расширения. На внутренней стороне МКАД в том же месте ограничат движение по двум полосам и также обустроят уширения. На самой же улице Генерала Дорохова частично ограничат одну полосу в районе развязки. Кроме того, до 28 февраля 2019 года круглосуточно закрыта одна полоса на улице Генерала Дорохова – от пересечения с МКАД до владения № 38Б, строения 3.

Фото: transport.mos.ru

В связи со строительством развязки в районе станции метро "Сокол" временно ограничили движение в Волоколамском и Ленинградском тоннелях. До 5 января 2019 года закрыта одна полоса в Волоколамском тоннеле – от дома №71 по Ленинградскому проспекту до дома №15 по Волоколамскому шоссе. Аналогичные ограничения в Ленинградском тоннеле – от дома №72 по Ленинградскому проспекту до дома №2 по Ленинградскому шоссе. Кроме того, эти участки дорог полностью перекрывают в ночное время: с 01:30 до 05:30.

Фото: transport.mos.ru

Строительные работы продолжаются на пересечении проезда Нансена и Проектируемого проезда № 3660. Со 2 ноября по 15 февраля следующего года в этом районе перекрыта она полоса.

Фото: transport.mos.ru

Кроме того, по 1 декабря из-за строительных работ ограничено движение по одной полосе на улице Пресненский Вал в районе дома №36.

Фото: transport.mos.ru

С 1 по 30 ноября ограничили движение на одной полосе в сторону области по Кутузовскому проспекту от дома №2/1, корпуса 1А до дома №4/2. В этом районе строят станции Калининско-Солнцевской линии метро.

Фото: transport.mos.ru

Со 2 по 24 ноября введены ограничения движения на участке бокового проезда Аминьевского шоссе от дома №4А до дома №2, корпуса 1, строения 5. На двух полосах проводят работы по строительству Большой кольцевой линии метро. Для удобства проезда сделаны временные расширения дороги.

Фото: transport.mos.ru

На Новой площади от Театрального проезда до Старой площади перекрыли движение по двум полосам для обустройства выделенных полос. Ограничения будут длиться до 15 ноября.

Ремонт газопровода

Фото: transport.mos.ru

В связи с реконструкцией газопровода на Петровско-Разумовском проезде – от дома №29, строения 4 до пересечения с 4-м Вятским переулком вводятся ограничения движения на одной полосе. Также перекрыли одну полосу в районе дома №37 по 4-му Вятскому переулку. Ограничения будут действовать круглосуточно до 25 декабря.

Фото: transport.mos.ru

На улице Зеленые Горы от дома №12 до дома №14 по Варшавскому шоссе ввели ограничения движения по одной полосе. Они действуют до 30 ноября. А вот одна полоса в районе дома №19 по Варшавскому шоссе перекрыта круглосуточно до 15 декабря. На этих участках также ремонтируют газопровод.

Фото: transport.mos.ru

По 20 декабря перекрыта одна полоса на Авиамоторной улице в районе пересечения с шоссе Энтузиастов. Ограничение движения действует круглосуточно, для проезда рабочие сделали временные расширения дороги.

Фото: transport.mos.ru

На севере столицы со 2 ноября по 25 декабря затруднено движение на участках Шебашевского проезда в районе дома №7 и на Часовой улице в районе дома №5. Там ограничили движение по одной полосе.

Инженерные сети

Фото: transport.mos.ru

До 20 декабря ограничили движение по одной полосе на пересечении улиц Ивана Франко и Коцюбинского, а до 25 декабря нельзя проехать по одной полосе от пересечения с Полоцкой улицей до дома №26, корпус 1. Аналогичные ограничения действуют на улице Красных Зорь от пересечения с Гвардейской до дома №10. Здесь продолжают работы на инженерных сетях.

Фото: transport.mos.ru

Со 2 по 25 ноября ограничили движение по боковому проезду шоссе Энтузиастов в районе дома №9. Из-за строительства инженерных сетей перекрыли одну полосу.

По 30 апреля 2019 года ограничения действуют на участке Шмитовского проезда от пересечения с Шелепихинской набережной до дома №11 в Мукомольном проезде. Здесь перекрыли одну полосу. Подобные ограничения действуют на Шелепихинской набережной от дома №4, строения 1 до пересечения со Шмитовским проездом.

Фото: transport.mos.ru

Ряд ограничений с 9 ноября ввели в Мукомольном проезде. По 10 ноября перекрыли одну полосу на участке от дома №4, строение 2 до дома №2А, строение 2 по Шелепихинской набережной. По 16 ноября – от дома №2А, строение 2 до дома №4А, строение 1 по Шелепихинской набережной, а по 25 декабря – участки от дома №1, корпус 1 до дома №2, строение 1 и от дома №1, корпус 1 до дома №1, корпус 2.

Фото: transport.mos.ru

Помимо этого, с 7 по 25 ноября введены ограничения на участке улицы Образцова в районе дома №23 (участок №1 на схеме). Здесь занимаются прокладкой инженерных сетей, поэтому строители частично перекрыли одну полосу движения.