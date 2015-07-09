Москвичи решат вопрос о переезде трех центров госуслуг

Фото: m24.ru/Михаил Сипко
В "Активном гражданине" стартовал опрос о переезде центров госуслуг районов Красносельский, Некрасовка и Южное Бутово. Ранее для них выбрали новые помещения, до которых удобнее добираться, сообщает пресс-служба центров.
Так, центр госуслуг Красносельского района хотя перевести с улицы Малая Лубянка, дом 16 на Верхнюю Красносельскую, дом 3. На новом месте можно организовать единую зону приема и ожидания, а также оборудовать вход пандусом, чего нельзя сделать в старом здании из-за его архитектурных особенностей.
А вот для центра госуслуг Некрасовки выбрали просторное помещение по адресу: улица Маресьева, дом 1. Здесь можно открыть сразу 80 окон приема в одном зале.
Что касается центра госуслуг района Южное Бутово, то он расположен в 12-ти подъездах двух домов по улице Маршала Савицкого. Как отмечают местные жители, добираться до него неудобно, дорога занимает 40 минут от ближайшей станции метро.
По просьбе горожан выбрали новое помещение по адресу: улица Горчакова, дом 9а. Здание находится в центре района в 200 метрах от метро "Улица Горчакова". Все специалисты там смогут разместиться в одном зале.
"Мнения и пожелания посетителей центров госуслуг очень важны для нас. Если по каким-то причинам посетителей не устраивает расположение центра госуслуг, то мы подыскиваем новые, удобные для заявителей помещения и предлагаем горожанам их оценить. А дальше уже решение за жителями – быть ли центру госуслуг по новому адресу", - отметили в руководстве столичных центров госуслуг.
Ссылки по теме
- В столице появится еще девять центров "Мои документы"
- Спланировать визит в центр госуслуг можно по графику
Напомним, ранее по просьбе жителей центр госуслуг района Восточное Измайлово переехал в новое помещение по адресу: Измайловский проспект, дом 93, корпус 1.
Всего в Москве работают 104 центра "Мои документы", обслуживающих более 100 районов, в которых проживает 80 процентов жителей мегаполиса. На территории Троицкого и Новомосковского округов работает два мобильных офиса. Всего столичные центры госуслуг предоставляют 151 услугу и выдают 248 видов документов.
Ранее во всех центрах госуслуг появились графики средней загрузки по дням недели и часам. На портале "Наш город" жители также могут оставить свои замечания о работе центров госуслуг. Например, можно сообщить о случаях, когда время ожидания в очереди за оформлением документов превысило положенные 15 минут.
Сайты по теме