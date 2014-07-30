Работающим пенсионерами повысят пенсию

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В августе 2014 года пенсию работающих пенсионеров скорректируют, сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Российской Федерации.

В отличие от традиционной индексации трудовых пенсий, размеры которых увеличивают на определенный процент, прибавка к пенсии в рамках корректировки носит сугубо индивидуальный характер. Ее размер зависит не только от уровня заработной платы работающего пенсионера, но и от его возраста. Чем дольше гражданин находится на пенсии, тем на большую прибавку он может рассчитывать.

По данным ПФР, перерасчет пенсий коснется почти 14 миллионов человек, или 37 процентов получателей трудовых пенсий в России.

На перерасчет страховой части пенсии имеют право получатели трудовых пенсий по старости и по инвалидности, за которых их работодатели в прошлом году и I квартале 2014 года уплачивали страховые взносы.