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30 июля 2014, 14:22

Работающим пенсионерами повысят пенсию

пенсионеры пенсии ПФР

Фото: ИТАР-ТАСС

В августе 2014 года пенсию работающих пенсионеров скорректируют, сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Российской Федерации.

В отличие от традиционной индексации трудовых пенсий, размеры которых увеличивают на определенный процент, прибавка к пенсии в рамках корректировки носит сугубо индивидуальный характер. Ее размер зависит не только от уровня заработной платы работающего пенсионера, но и от его возраста. Чем дольше гражданин находится на пенсии, тем на большую прибавку он может рассчитывать.

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По данным ПФР, перерасчет пенсий коснется почти 14 миллионов человек, или 37 процентов получателей трудовых пенсий в России.

На перерасчет страховой части пенсии имеют право получатели трудовых пенсий по старости и по инвалидности, за которых их работодатели в прошлом году и I квартале 2014 года уплачивали страховые взносы.

Страховая часть пенсии

Страховая часть пенсии формируется за счет перечисления работодателем взносов в Пенсионный Фонд России, суммы которых пропорциональны зарплате работника. При наступлении пенсионного возраста человек получает накопленную таким образом сумму в виде ежемесячных пенсионных выплат.

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