Прожиточный минимум для пенсионеров планируют повысить в 2014 году

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Сергей Собянин предложил столичным депутатам увеличить прожиточный минимум для столичных пенсионеров в 2014 году. Соответствующий законопроект размещен на сайте Мосгордумы.
Согласно документу, прожиточного минимум пенсионера в городе должен вырасти до 8,5 тысяч рублей.
Отметим, что в 2013 году фактический уровень прожиточного минимума пенсионера составил 7,8 тысяч рублей. Доплаты до этой суммы получают более 8 тысяч человек.
Ожидается, что до конца 2014 года количество таких пенсионеров достигнет 12 тысяч.
Напомним, что ранее Мосгордума увеличила уровень прожиточного минимума горожан на 10,6 процентов до 10,8 тысяч рублей.
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