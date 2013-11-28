Прожиточный минимум для пенсионеров планируют повысить в 2014 году

Фото: ИТАР-ТАСС

Сергей Собянин предложил столичным депутатам увеличить прожиточный минимум для столичных пенсионеров в 2014 году. Соответствующий законопроект размещен на сайте Мосгордумы.

Согласно документу, прожиточного минимум пенсионера в городе должен вырасти до 8,5 тысяч рублей.

Отметим, что в 2013 году фактический уровень прожиточного минимума пенсионера составил 7,8 тысяч рублей. Доплаты до этой суммы получают более 8 тысяч человек.

Ожидается, что до конца 2014 года количество таких пенсионеров достигнет 12 тысяч.

Напомним, что ранее Мосгордума увеличила уровень прожиточного минимума горожан на 10,6 процентов до 10,8 тысяч рублей.