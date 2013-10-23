Фото: ИТАР-ТАСС

Около трех миллионов пенсионеров зарегистрировано в Москве. Об этом заявил глава столичного департамента социальной защиты Владимир Петросян.

При этом в городе насчитывается 1,2 млн инвалидов, а 3,3 млн человек имеют право на бесплатный проезд, а около 2 млн полагаются различные льготы.

Кроме того, Петросян подчеркнул, что программа адресной поддержки инвалидов I группы уже готова . Правда, когда она начнет работать, он не уточнил.

Отметим, 160 тысяч граждан, имеющих право на льготы, ежегодно получают путевки в санаторий. При этом свыше 3 тысяч ветеранов труда ежегодно отправляются на санаторно-курортное лечение в Болгарии.