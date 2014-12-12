В Москве задержаны мошенники, присваивавшие квартиры умерших пенсионеров

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Сотрудники угрозыска задержали мошенников, которые присваивали квартиры пожилых граждан, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

При поддержке спецназа полицейские задержали семерых активных участников преступной группы. Они занимались подделкой документов на квартиры, которые затем перепродавали. Мошенничали задержанные с недвижимостью недавно умерших одиноких пожилых москвичей. Удалось установить семь эпизодов преступной деятельности.

Подозреваемые всегда тщательно готовились к преступлениям. Они заранее подбирали квартиры и изготавливали бумаги, которые не вызывали подозрений при регистрации сделок с недвижимостью.

В ходе обысков были обнаружены бланки и документы, необходимые для оформления договоров купли-продажи квартир.

Вероятно, задержанные могут быть причастны к совершению других аналогичных преступлений. Особое внимание полицейские уделят и обстоятельствам смерти бывших собственников квартир.

Напомним, летом 2014 года Преображенский суд решил заключить под стражу подозреваемых в убийстве московской пенсионерки. По версии следствия, 63-х летняя женщина стала жертвой "черных риелторов". Как выяснилось, у одного из них был составлен договор с погибшей о пожизненной ренте.