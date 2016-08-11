Пенсионера в Подмосковье задержали за изнасилование ребенка

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Правоохранители задержали в подмосковном Серпухове пенсионера, подозреваемого в изнасиловании ребенка, сообщает пресс-служба областного управления СКР.

По данным следствия, 3 августа этого года вечером пятилетняя девочка вместе со своей бабушкой пришла в гости к 63-летнему мужчине, который совершил преступление против половой неприкосновенности ребенка. О произошедшем пострадавшая рассказала бабушке и маме, после чего они обратились в правоохранительные органы.

Возбуждено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении малолетнего лица", решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.