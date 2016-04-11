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Москва 24

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Происшествия

11 апреля 2016, 17:08

Пенсионерку уличили в мошенничестве на несколько миллионов рублей

пенсионеры криминал уголовные дела мошенничества

Пенсионерка предлагала всем желающим купить чужую землю

Москвичка 1935 года рождения получила сотни тысяч рублей за чужую землю. Женщина предлагала всем желающим купить участки по очень выгодной цене. На рекламу откликнулись многие, однако, как выяснилось, территория принадлежит государству и предприимчивая бизнес-вумен не имеет к ней никакого отношения, сообщает телеканал "Москва 24".

"Очередь знаете какая за этими участками? Там же красота!", – убеждает покупателей предприимчивая женщина. Она предлагала своим клиентам участки по невероятно дешевой цене в 10 тысяч рублей за сотку. При этом соседями новых хозяев должны были стать звезды эстрады – например, Филипп Киркоров.

Клиентов, у которых возникали подозрения, женщина успокаивала – земля якобы дешевая только потому, что выгодно для инвалидов и малоимущих.

Впрочем, пострадавших уже немало. Александр Савин уже почти смирился с потерей 50 тысяч евро. Не будет у него и земли, за которую он заплатил еще в 2009 году.

В деревне Тупиково, где и действовала мошенница, с ней давно никто не здоровается: землю у озера она успела продать примерно половине местных жителей. Обманутые покупатели платили женщине от 200 тысяч до миллиона рублей.

Против пенсионерки возбуждено уголовное дело, но никаких доказательств преступлений не имеется. Дело в том, что женщина выдавала покупателям расписки даже без личных данных.

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