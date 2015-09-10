Задержан аферист, по телефону вымогавший деньги у 78-летнего пенсионера

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На юго-востоке города оперативники задержали афериста, который выманивал у пенсионера деньги, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

В дежурную часть с заявлением о мошенничестве обратился 78-летний пенсионер. По словам потерпевшего, ему позвонил неизвестный и сообщил, что его сын стал виновником аварии и, чтобы избежать ответственности, необходимо заплатить 100 тысяч рублей.

Пенсионер, не задумываясь, передал деньги курьеру, приехавшему к нему домой на Луховицкую улицу. Через какое-то время пожилой человек позвонил сыну и узнал, что на самом деле никакой аварии не было и с ним все в порядке. Поняв, что он подвергся мошенничеству, мужчина обратился в полицию.

Сотрудники уголовного розыска на территории Московской области задержали подозреваемого. Им оказался ранее не судимый 30-летний уроженец Восточной Европы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".