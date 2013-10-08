Работающие пенсионеры не войдут в программу софинансирования

Фото: ИТАР-ТАСС

В проект федерального бюджета на 2014-2016 годы заложено продление права на вступление в программу государственного софинансирования пенсий. Однако в будущем в ней не смогут участвовать работающие пенсионеры.

Об этом сообщила вице-премьер России Ольга Голодец. В настоящее время таких ограничений нет, передают ее слова РИА Новости.

Кроме того, по ее словам, пенсионные средства накопительной части пойдут на обеспечение пенсионных прав граждан и не будут в следующем году потрачены на другие цели.

Отметим, что срок вступления в программу государственного софинансирования пенсий для россиян закончился 1 октября. Председатель правления ПФР Антон Дроздов заявлял, что Пенсионный фонд России намерен открыть новую программу софинансирования пенсий для отдельных категорий граждан.

Программа государственного софинансирования пенсий действовала с 2009 года. Согласно программе, государство в течение 10 лет удваивает ежегодный добровольный взнос участника (от двух до 12 тысяч рублей), зачисляя получившуюся сумму на накопительную часть его будущей пенсии.

Как сообщалось ранее, срок выбора тарифа накопительной части пенсии продлят до 2016 года. Законопроектом предлагается продлить до 31 декабря 2015 года право граждан выбрать вариант своего пенсионного обеспечения, направив 0 или 6 процентов индивидуальной части тарифа страхового взноса на финансирование накопительной части трудовой пенсии.