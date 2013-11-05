Аферистам, которые обманывают пенсионеров, может грозить 10 лет тюрьмы

"Московский патруль": Обманщикам пенсионеров ужесточат наказание

Депутаты Госдумы выступили с предложением ужесточить наказание тем, кто наживается на обмане пенсионеров, сообщает телеканал "Москва 24".

По проекту, за хищение денег в крупном размере преступников будут сажать в тюрьму не на шесть лет, как сейчас, а на десять. Также им, возможно, придется выплачивать и крупный штраф - до миллиона рублей.

Домашние аферы для злоумышленников очень удобны, говорят полицейские. Пенсионеры, как правило, одиноки и так называемые гробовые деньги хранят в квартире. Чтобы присвоить чужие сбережения, преступники разыгрывают настоящие спектакли.

Аферисты представляются медицинскими или социальными работниками, предлагают приобрести чудо приборы и биологически активные добавки, оформляют путевки в санаторий или - льготы на коммунальные услуги.

Из года в год эти способы меняются, придумываются новые легенды. Но скоро преступления в этой сфере будут не столь популярными, надеются депутаты.