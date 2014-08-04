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Происшествия

04 августа 2014, 09:49

Арестован мошенник, по телефону вымогавший деньги у пенсионеров

пенсионеры криминал следствие аресты подозреваемые мошенничества

Фото: ИТАР-ТАСС

Сотрудники МВД задержали члена банды мошенников, которые вымогали у пенсионеров деньги за непривлечение их родственников к ответственности за несуществующее ДТП, передает пресс-служба полиции.

Правоохранители установили, что в столичном регионе действует группа злоумышленников, часть из которых ранее отбывала наказание в колонии. Мошенники звонили пенсионерам на городские телефоны и сообщали им о ДТП, которое устроил родственник жертвы.

При этом отмечалось, что в "аварии" серьезно пострадал другой человек, и чтобы родственник пенсионера избежал ответственности, нужно было заплатить от 50 тысяч до полумиллиона рублей.

Позже полицейские установили, что встречался с жертвами и забирал у них деньги 34-летний уроженец Туркменистана, который и был задержан.

При обыске у подозреваемого оперативники нашли вещдоки, подтверждающие факт совершения преступлений. Также выяснилось, что потерпевшими по делу проходят жители шести городов – Москвы, Железнодорожного, Павловского Посада, Можайска, Солнечногорска и Одинцово.

Фигуранта арестовали, в настоящее время устанавливается сумма нанесенного ущерба.

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