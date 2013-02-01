Задержаны мошенники, продавшие пенсионерам БАДы на 50 млн рублей

Продававшие БАДы пенсионерам мошенники, заработали 50 миллионов рублей

Оперативники пресекли деятельность группы аферисты, которые обманывали пенсионеров, продавая им биологически активные добавки под видом зарубежных дорогих лекарств по завышенным ценам.

Как сообщили в пресс-службе московской полиции, злоумышленники размещали в газетах рекламу несуществующего медцентра. По объявлению, как правило, звонили пожилые люди. Аферисты представлялись врачами, убеждали пенсионеров в наличии тяжких заболеваний, а затем продавали им БАДы.

Когда покупатели понимали обман, предполагаемый мошенники уже под видом работников госорганов предлагали компенсации за приобретенную подделку. Но уточняли, что для ее получения нужно оплатить издержки по оформлению документов, якобы необходимых для получения компенсации. Пенсионеры переводили деньги на банковские счета аферистов, а те продолжали вымогательство.

Полицейские вместе с управлением по борьбе с коррупцией и борцами СОБР провели у подозреваемых обыски, где обнаружили списки пострадавших от их деятельности, номера телефонов и другие доказательства. Были задержаны четверо злоумышленников. Им предъявлено обвинение во статье "Мошенничество".

По предварительным данным, от действий злоумышленников пострадало не менее двух тысяч человек. Общая сумма ущерба составляет около 50 миллионов рублей.