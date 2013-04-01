"Ъ-Деньги": Минтруд внес в правительство новую формулу расчета пенсий

Фото: ИТАР-ТАСС

Дольше действовать будем мы

На прошлой неделе Минтруд внес в правительство новую формулу расчета пенсий, которая начнет действовать 1 января 2015 года. На максимальные пособия от государства могут рассчитывать те, кто, получая большую белую зарплату, сведет накопительную часть к минимуму и выйдет на заслуженный отдых как можно позже.

Астана победившего капитализма

Когда российский бизнес бежит в Казахстан, он спасается не только от непомерных налогов и коррупции. В последние годы Астана успешно прошла экономический кризис, избежала сползания в феодализм и уверенно обгоняет Россию и по темпам экономического роста, и по качеству управления.

Григорий Марченко: если мы будем расти быстрее, то Россию за собой не вытянем

Почему казахская экономика растет быстрее российской, есть ли будущее у единой валюты на постсоветском пространстве и как сэкономить с помощью интернета председатель Нацбанка Казахстана рассказал обозревателю "Денег" Евгению Сигалу.

Докторская с душком

Министерство образования разворачивает борьбу с липовыми диссертациями. Масштаб явления столь велик, что даже Дмитрий Медведев на встрече в Московском физико-техническом институте признался, что не стал писать докторскую, поскольку "это было бы смешно".

Спасибо этому дону

Типичное представление об Испании — знойные фешенебельные курорты, европейский сервис, сплошное веселье, богатство и роскошь. Но корреспонденты "Денег", объехавшие все главные курорты страны, обнаружили нетипичную, настоящую Испанию. Это и правда рай для детей и пенсионеров, однако последнее место для работы и карьеры.

Наследство бедного олигарха

Разговоры о полном банкротстве Бориса Березовского кажутся преждевременными. Имущество найдется — в это верят и родственники покойного, и российские прокуроры. С этой верой Россия даже готова посмертно отстаивать российское гражданство бывшего врага.

Скорая туристическая помощь

С мая этого года выручать российских туристов, застрявших за границей по вине обанкротившихся туроператоров, будет не президент лично, а специально созданный для этого фонд. Правительство обещает пристально следить, как будут спасать попавших в беду отдыхающих.

Дело о сыщиках-экстрасенсах

£20 тыс. потратила полиция Уэльса на проверку версии, подсказанной экстрасенсом. Использовать паранормальные способности некоторых людей для расследования преступлений пытаются с давних времен. И иногда ясновидящие все же выходят на след злоумышленников. Впрочем, в этом им помогают не потусторонние силы, а обыкновенная логика.

Ростовщик как двигатель прогресса

Ростовщичество — зло, веками твердят церковь и общественное мнение. Не все так просто, возражает экономист и писатель Елена Чиркова: классическая литература полна примеров того, что оно выступало в положительной роли — мотора средневековой экономики.

Болевые приемы для чайника

В мировой прокат выходит независимая лента «Миллион для чайников», в оригинале — "Латунный чайник". Ее сюжет взят из одноименной серии комиксов и отчасти базируется на короткометражном фильме, который режиссер "Чайника" Рамаа Мосли сняла еще в 2007 году.

