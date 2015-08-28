В центре столицы начали строить комплекс зданий СКР

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В центре Москвы, в Техническом переулке, началось строительство комплекса зданий Следственного комитета, сообщает пресс-служба Мосгосстройнадзора со ссылкой на председателя Олега Антосенко.

Комплекс будет иметь переменную этажность (2-11-14-18 этажей) и три подземных уровня общей площадью 59,5 тысячи квадратных метров. Также предусмотрена автостоянка на 200 мест и административно-бытовые помещения.

Новый комплекс предназначен для сотрудников, осуществляющих полномочия в сфере уголовного судопроизводства.

В Мосгосстройнадзоре отметили, что в настоящее время ведется разработка котлована. Согласно проекту, срок завершения работ – второй квартал 2019 года.

Сейчас в Техническом переулке размещается высотное здание СКР, раньше там был Следственный комитет при прокуратуре. Еще одно здание СК, только столичного управления, размещено на Новом Арбате, позади одного из домов-"книжек".