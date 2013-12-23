Власти Москвы согласовали митинг против расширения платных парковок

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Московская мэрия согласовала митинг против расширения зоны платной парковки, который пройдет 25 декабря.

Как сообщил M24.ru глава департамента региональной безопасности Алексей Майоров, мэрия рассмотрела заявку, согласовала дату и место проведения и разрешила активистам устроить акцию.

Ранее сообщалось, что инициативная группа планирует провести митинг за объявление моратория на расширение зоны платной парковки 25 декабря в 19.00 на площади 1905 года

Напомним, с 25 декабря платные парковки вводятся внутри всего Садового кольца.

На новых участках установят 350 паркоматов и 210 комплексов фото- и видеофиксации. Между Бульварным и Садовым кольцами появится более 13,2 тысяч машино-мест, а всего в зоне платной парковки их будет более 35,4 тысяч.

Первые платные парковки появились в рамках эксперимента на 21 улице в центре столицы 1 ноября 2012 года. С 1 июня этого года проект был распространен в пределах всего Бульварного кольца.

Тариф за пользование городскими стоянками составляет 50 рублей в час. Для круглосуточной бесплатной парковки в центре города можно приобрести абонемент стоимостью 3 тысячи рублей в год.

Местные жители могут парковаться в зоне проекта бесплатно с 20.00 до 8.00 при наличии разрешения. Жители центра Москвы на один жилой дом или квартиру могут получить два резидентных разрешения на бесплатную парковку