ЦОДД до 30 сентября принимает от москвичей жалобы на нелегальные парковки

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Центр организации дорожного движения (ЦОДД) до 30 сентября принимает от москвичей жалобы на незаконную парковку, перекрытие съездов и заграждения, передает пресс-служба учреждения.

Направлять жалобы можно по электронной почте: zakritiyproezd@gucodd.ru. В ЦОДД обещают оперативно рассматривать и устранять нарушения. По мнению ведомства, ликвидация незаконных перекрытий упростит передвижение автомобилей и освободит парковочные места.

Как отметил глава Центра организации дорожного движения Александр Поляков, "связность улично-дорожной сети Москвы за пределами ТТК достаточно низкая – исправить ситуацию поможет открытие всех существующих путей. Это улучшит межрайонную связанность и позволит потокам транспортных средств более эффективно распределяться между магистралями".