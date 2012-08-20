На парковки над Балтийским тоннелем выделят до 15,7 млн рублей

ИТАР-ТАСС

Департамент строительства Москвы объявил открытый конкурс на создание двух парковок легковых автомобилей. Они должны расположиться над перекрытием Балтийского тоннеля на пересечении Ленинградского и Волоколамского шоссе.

Как следует из заказа, размещенного на сайте госзакупок, начальная (максимальная) цена контракта - 15,7 миллиона рублей. Заявки на проведение работ принимаются до 19 сентября, а итоги конкурса будут подведены 26 сентября. Срок выполнения работ - от четырех месяцев до полугода со дня подписания госконтракта.

Первая парковка должна расположиться на трех подземных уровнях в техническом пространстве секций 23-31 тоннеля и частично на прилегающей территории. Стоянка должна быть рассчитана на 434 машино-места. Помимо автостоянки, там предусмотрены пункт охранного пожарного поста, санузлы, гардеробы и три грузопассажирских лифта.

Вторая парковка должна расположиться в техническом пространстве над 22 секцией Балтийского тоннеля. Предполагается разместить там 138 машино-мест. Парковка будет механизированной: перемещение автомобилей по ее этажам должно осуществляться с помощью специальных устройств. При этом посетители не будут иметь доступа в помещения хранения автомобилей.