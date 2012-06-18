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Город

18 июня 2012, 10:28

Обзор московской прессы: 18 июня

парковки iPad гаражи свежая пресса

Мэрия закупила 58 планшетов iPad 2 с 16 Гб памяти для высокопоставленных чиновников. Об этом «Известиям» сообщил источник в мэрии. По его словам, часть устройств уже отдали владельцам. Так, в пятницу на оперативном совещании в мэрии iPad получили пять заместителей Собянина – по вопросам социального развития Леонид Печатников, по градостроительной политике Марат Хуснуллин, по экономполитике Андрей Шаронов, по транспорту Николай Лямов и по ЖКХ Петр Бирюков. «Известия»

Столичная мэрия выделила 2 млн рублей на содержание пасек в городских парках в 2012 году. Почти столько же ежегодно выделял экс-мер Юрий Лужков, славившийся своей любовью к пчелам. Правда, пчеловоды сообщили «Известиям», что при новых властях пчелам в городе живется несладко. «Известия»

Столичные власти намерены к осени подготовить кинологическую концепцию, подразумевающую тотальную перепись домашних и бездомных собак, а также решение проблем их содержания в городе. Об этом «Известиям» сообщила председатель комиссии по безопасности Мосгордумы Инна Святенко. По ее словам уже создана рабочая группа, куда вошли представители департамента региональной безопасности, столичные депутаты, кинологические организации, сотрудники МВД и МЧС. «Известия»

До декабря этого года в Москве будет переработана технология уборки снега. Об этом «Известиям» рассказал источник в департаменте жилищно-коммунального хозяйства города. На эти цели горбюджет готов выделить почти 2,5 млн рублей. «Известия»

Стратегическая программа столичной мэрии по обустройству гаражей и парковок встретила сопротивление жителей центра Москвы. По их мнению, обустройство строительных котлованов под подземные паркинги повредит их старинные дома. В префектуре ЦАО надеются на то, что после увеличения штрафов за неправильную парковку интерес к подземным гаражам проявят местные работодатели, и обещают до конца года освободить дворы от гаражей-ракушек. При этом в мэрии заверяют, что последнее слово при строительстве гаражей остается за жителями. «Коммерсантъ»

На Дом Наркомфина в центре Москвы появился еще один претендент. Как стало известно "Ъ", его хочет выкупить и приспособить под гостиницу ВЭБ. Госкорпорация ведет переговоры с Альфа-банком, добившимся в суде взыскания этого здания со своего должника — владельца группы "Коперник" Александра Сенаторова. Бизнесмен настаивает, что продолжает судиться с "Альфой" и продавать дом не намерен. «Коммерсантъ»

Столичные власти хотят существенно ограничить въезд автомобилей в центр города уже через две недели. Транспортники возобновили раздачу листовок с напоминанием о десятикратном повышении штрафов с 1 июля. Одновременно объявлено о повсеместной установке в центре города специальных столбиков, которые будут препятствовать въезду машин на тротуары, и о увеличении числа видеорегистраторов неправильной парковки. Столичные водители серьезность намерений чиновников пока не оценили или планируют скрыться от нововведений во дворах. Но и там свободных мест для парковки почти нет, к тому же большинство дворов в пределах Бульварного кольца уже оборудовано шлагбаумами. «Московские новости»

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