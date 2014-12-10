Четверть машин в городе эвакуируют после жалоб других автомобилистов - Ликсутов

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25 процентов машин в городе эвакуируют после жалоб самих автомобилистов. Кроме того, теперь сотрудников АМПП будут увольнять за отказ вернуть машину владельцу до отъезда эвакуатора, сообщил глава департамента транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, сотрудник АМПП обязан вернуть автомобиль владельцу, если эвакуатор еще не начал движение. Любые нарушения законодательства будут тщательно разбираться, передает корреспондент M24.ru.

Напомним, что столичные власти запустили систему видеосъемки процесса эвакуации. Об этом сообщил генеральный директор ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" Александр Гривняк.

Правила эвакуации автомобиля

"Сегодня мы приняли решение начинать съемку с момента начала эвакуации, чтобы посмотреть, находится человек внутри машины или нет. То есть когда авто оклеивают, делают фото, а когда авто именно отъезжает, начинается сьемка", - рассказал Гривняк.

Он также отметил, что в данный момент запущена горячая линия. "Получили 2519 звонков, в основном связанные с процессом эвакуации. Около двух процентов обращений, которые поступают, связаны с работой нашей службы. Я лично такие обращения просматриваю", - отметил Александр Гривняк. По его словам, к 1 января все очереди у штрафстоянок будут исключены.

Отметим, что в ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" появилась новая должность. Теперь некоторые сотрудники учреждения могут сами принимать решение о возвращении эвакуированных автомобилей владельцам.

Специалист должен приехать на место происшествия в течение 20 минут, оценить ситуацию и решить, стоит ли возвращать машину. Кроме того, в мобильном приложении "Парковки Москвы" появится возможность обжаловать штрафы за неправильную парковку.