Московские торговые центры снижают цены на парковки

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Парковка в столичных торговых центрах становится дешевле. Руководство ряда ТЦ снизило цены в результате переговоров со Штабом городского правительства по парковочному пространству, информирует пресс-служба московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"Большинство торговых центров охотно снижает тарифы с целью создания комфортных условий паркования, оптимизации использования городского пространства и контроля соблюдения автомобилистами правил парковки", - говорится в сообщении.

Так, оплата парковочных мест при ТЦ "На Смольной" составляет 50 рублей в час (первый час бесплатно); в подземном паркинге ТЦ "Семеновский" в первые два часа стоимость стоянки снижена до 50 рублей в час.

Парковка на территории ТЦ "Ладья": плоскостная - бесплатно; подземная - первый час бесплатно, последующее время - 100 рублей в час.

Первый час парковки в ТРЦ "Филион" - бесплатно, далее 50 рублей в час; наземная автостоянка - 70 рублей день.

После запуска эксперимента по введению платных парковок в центре Москвы, заполняемость стоянок в некоторых торговых комплексах выросла с 10 до 80 %. Таким образом, снижение цен компенсируется большей оборачиваемостью.

Напомним, в префектуре ЦАО также предложили рассмотреть возможность изменения тарифной сетки за парковку у торговых центров. В частности, предлагается сделать бесплатными первые часы парковки у магазинов.